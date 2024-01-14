«رياضة المنوفية»: فتح مراكز الشباب مجانا لعرض مباريات المنتخب في أمم أفريقيا

تستعد مراكز الشباب بالمحافظات لعرض مباريات المنتخب في بطولة أمم أفريقيا، والتي يأتي أولها مع نظيره الموزمبيقي، في السابعة مساء اليوم.

مباريات المنتخب المصري

وقال الدكتور محمد سلامة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية، إن هناك تعليمات من وزارة الشباب والرياضة بفتح جميع مراكز الشباب في المدن والقرى لنقل مباريات المنتخب المصري اليوم بشكل مجاني، لمساعدة الجماهير المصرية من مشاهدة منتخبها الوطني عبر الشاشات.

وتابع «سلامة»، في تصريحات لـ«الوطن»، عن رفع درجة الاستعداد داخل المحافظة في جميع مراكز الشباب والرياضة لاستقبال الشباب والجماهير المصرية في ساحات مراكز الشباب لمشاهدة مباريات المنتخب المصري طوال أيام البطولة اعتبارا من اليوم 14 يناير وحتى موعد انتهاء البطولة 11 فبراير المقبل.

المنافسة على كأس أمم إفريقيا

واستعد المنتخب المصري خلال الأيام الماضية لبدء رحلة المنافسة على اللقب القاري الغائب عن خزينة ألقاب الفراعنة منذ عام 2010، وعلى الرغم من وصول إلى المباراة النهائية مرتين خلال تلك الفترة ولكن خسرها المنتخب المصري.