بعد الفوز الكبير الذي حققه المنتخب المصري لكرة اليد أمام منتخبي كرواتيا والمغرب، ضمن مباريات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ28.

موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في بطولة كأس العالم لليد

وتترقب الجماهير المصرية والعربية المتابعين للبطولة، اللقاء المقبل الذي سيجمع بين المنتخب الوطني المصري لكرة اليد ونظيرة الأمريكي، غدا، حيث من المقرر أن تنقل شبكة قنوات تايم سبورت، المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد.

ويسعى المنتخب المصري للفوز الثالث في البطولة، بعد أن نجح في اقتناص 4 نقاط في المجموعة، بالفوز على منتخب كرواتيا 31 - 22، والفوز على منتخب المغرب 30 - 19 في بطولة العالم لليد.

موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا

- مصر ضد أمريكا: الثلاثاء 17 يناير، 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة اليد

- قناة أون تايم سبورتس.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب.

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- القناة الرياضية المغربية.

وتستضيف دولتي السويد وبولندا البطولة، حيث تشارك في النسخة 28 من المسابقة، 6 منتخبات عربية «مصر، وقطر، والمغرب، ووالبحرين، والسعودية، والجزائر»، وتستمر فعاليات البطولة حتى 29 يناير الحالي.