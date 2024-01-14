أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تنطلق 15 فبراير المقبل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لانطلاق أماكن معارض أهلا رمضان 2024، في كافة أنحاء محافظات الجمهورية وذلك بداية من يوم 15 من شهر فبراير المُقبل.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

وتستمر أماكن معارض أهلا رمضان 2024 لمدة شهر كامل من إقامته، والتي سيتم فيه طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة واللحوم أيضًا بأسعار قليلة عن الموجودة في الأسواق الأخرى.

الحد من ارتفاع الأسعار

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على إقامة أماكن معارض أهلا رمضان 2024 للعمل على التخفيف من على كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار.

إنشاء معرض رئيسي في كل محافظة و3 معارض إضافية

وتعمل الوزارة مع الاتحاد العام للغرف التجارية على إنشاء معرض رئيسي في كل محافظة و3 معارض إضافية أخرى بحد أدنى، فضلًا عن السيارات المتنقلة والشوادر التي توفرها التموين.

وبالنسبة لأماكن معارض أهلا رمضان 2024، حددت وزارة التموين إقامة معرض رئيسي في القاهرة، وبعد ذلك سيكون هناك معرض في كل محافظة، وذلك بما لا يقل عن عدد 3 معارض في كل محافظة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.