تعيينات وزارة التموين.. اعرف المستندات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل 16 من الوظائف التخصصية القيادية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وتضمنت الوظائف ما يلي:

الوظائف التخصصية القيادية المطلوبة

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

مدير عام الإدارة العامة لشئون القمح ومنتجاته.

مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة علي الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس.

وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.

وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم.

وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة.

وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل وظائف وزارة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المستندات المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف وهي كالتالي:

- بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله موضحًا به تاريخ ومحل الميلاد.

– التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

– تاريخ التعيين.

- التدرج الوظيفي.

- القدرة علي إجادة لغات أجنبية.

– المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

– الخبرة النوعية والزمنية.

– الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

– الوظائف الإشرافية.

– الإجازات الخاصة ونوعها.

– الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

– العلاوات التشجيعية.

– خطابات الشكر والتقدير.

– الجزاءات إن وجدت.

– تقارير الكفاية لآخر عامين.

– محل الإقامة.

– 4 صور شخصية.

– صورة بطاقة الرقم القومي

– العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

– بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة علي ذلك.

– اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

كيفية تقديم لوظائف وزارة التموين 2024

وبينت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّه على الراغبين لشغل الوظائف أن تُقدم باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أنَّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات الغير مستوفاة لشروط الإعلان.