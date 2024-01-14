أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي «الصم وضعاف السمع» للفصل الدراسي الأول، وذلك عقب اعتماده جدول من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الصم وضعاف السمع» بكفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الصم وضعاف السمع» بكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

- الخميس 18 يناير 2024: مادة اللغة العربية.

- الأحد 21 يناير 2024: اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- الاثنين 22 يناير 2024: الرياضيات، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: العلوم، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: علم أصول الصناعة، والرسم الفني.

إرسال جدول الامتحان للإدارات التعليمية

وأرسلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الصم وضعاف السمع» إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الإعدادية أمام طلاب تلك الفئة، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب.