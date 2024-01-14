انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالإسكندرية اليوم.. «فترة مسائية»

تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في مدارس الإسكندرية للفترة المسائية، اليوم الأحد في الساعة 12 مساء، ويستعد الطلاب لأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام الامتحانات، وتم تجهيز المدارس ومراجعة شبكة الإنترنت قبل بدء الامتحانات، حيث سيؤدي عدد من الطلاب الامتحان إلكترونيا وورقيا.

ورقي وإليكرونى

وقال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، ستبدأ اليوم الأحد بمادة اللغة العربية، وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير، حيث سيؤدي حوالي 40 ألف طالب بمختلف الإدارات التعليمية الامتحان إلكترونيا بالتابلت، وباقي الطلاب وعددهم 71 ألفا و222 طالبا سيؤدون الامتحان ورقيا لعدم تسلمهم التابلت خلال الفصل الدراسي الأول، أما طلاب الصف الثاني فجميعهم سيؤدون الامتحان إلكترونيا، وتم مراجعة شبكات الإنترنت بالمدارس والتأكد من جودتها.

انطلاق الامتحانات اليوم

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى مواعيد الامتحانات تبدأ من الساعة 12 مساء، والجدول كالتالي:

- الأحد 14 يناير: اللغة العربية

- الاثنين 15 يناير: الكيمياء والجغرافيا.

- ‏الثلاثاء 16 يناير: اللغة الأجنبية الثانية والتربية العسكرية.

- ‏الأربعاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- ‏الخميس 18 يناير: الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- ‏الأحد 21 يناير: الرياضيات.

- ‏الاثنين 22 يناير: التاريخ.

- ‏الثلاثاء 23 يناير: الأحياء.

استعداد المدارس للامتحانات

فيما قال بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، إن الامتحانات في جميع مدارس الإدارة ستبدأ الساعة 12 مساء، طبقاً للجداول المعلنة من مديرية تعليم الإسكندرية، ومعظم مدارس الإدارة وتحديدا المدارس الرسمية لغات ستؤدي الامتحانات إلكترونيا، حيث تسلم طلابها التابلت المدرسي، والمدارس الرسمية والخاصة سيكون امتحانها ورقيا، وتم مراجعة كل ما يخص العملية الامتحانية بمدارس العجمي، بدءا من المطبعة والكنترول وشبكة الإنترنت.