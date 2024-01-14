بدء تشغيل أول 3 أبراج في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور أحمد البنا، ممثل شركة دار الهندسة واستشاري مشروع أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هذا المشروع سيمثل حجر أساس للمدينة الاقتصادية الحديثة على غرار المدن الاقتصادية العالمية، إضافة إلى جودة تضاهي مثيلاتها بدول العالم المختلفة.

وأضاف «البنا» في حديثه خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع سيحقق رؤية مصر المستقبلية، معلنا أنه جرى بدء مراسم التشغيل والتسلم الابتدائي لأول 3 أبراج إدارية من أصل 10 أبراج إدارية بالمشروع وهي: البرج الإداري C03، يتضمن 15 طابقا و2 بدرومات ارتفاع 80 مترا، وبرجا إداريا C11، يتضمن 26 طابقا و2 بدرومات ارتفاع 160 مترا، البرج الإداري C04، يتضمن 33 طابقا و2 بدرومات وارتفاع 170 مترا.

وأشار إلى أن الأبراج الإدارية تتزامن مع بدء تشغيل محطة الخدمات المركزية التي تمد المشروع بالمياه المثلجة وشبكة الكهرباء والطوارئ، إضافة إلى بقية المرافق والخدمات.

وتابع: «نفتخر بأن نقدم لمصرنا هذا المشروع الفريد مع بداية عام 2024، وإن شاء الله سيكون تكليل لمجهود كل الناس، والتي عملت في المشروع من أوائل عام 2018».