300 متطوع لمساعدة الجمهور في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أكد مصطفى عزب العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية والمسؤول عن برنامج «أنا متطوع»، قبول 300 متطوع من الشباب للعمل في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، على أن يبدأ عملهم بأول يوم لافتتاح الدورة في 24 يناير الجاري.

اختيار 300 متطوع في المعرض

وقال «عزب العرب»، لـ«الوطن»، إنه تقدم نحو 10 آلاف شاب للتطوع في معرض الكتاب هذا العام، وتم عمل تصفيات وإجراء مقابلات واختبارات لنحو ألفي متطوع، وتم اختيار 300 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، للتطوع في معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار الدورة التي تستمر من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

مهام المتطوعين في معرض الكتاب

وأضاف «عز العرب»، أن برنامج التطوع هذا العام سيكون برعاية منظمة اليونيسيف، موضحاً أن المتطوعين ستكون مهمتهم الأساسية مساعدة الجمهور وإرشادهم خلال زيارة المعرض.