7 خطوط نقل عام لخدمة زوار معرض الكتاب 2024.. اختر الطريق المناسب لك

تواصل محافظة القاهرة استعداداتها لانطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يجري افتتاحه رسميا في 24 يناير الجاري، ويبدأ في استقبال الجماهير في اليوم التالي حتى يوم 6 فبراير، بدءًا من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومي الخميس والجمعة يستمر حتى 9 مساء.

خدمة معرض الكتاب

وتعمل المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تطلق هيئة النقل العام بالقاهرة خدمة المعرض من خلال توفير أتوبيسات فى عدد من الخطوط الرئيسية لنقل زوار معرض الكتاب من مختلف أحياء القاهرة الكبرى إلى أرض معرض الكتاب.

وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إن الهيئة استعدت لمعرض الكتاب بتوفير خدمة نقل الركاب من وإلى معرض الكتاب طوال أيام المعرض للتيسير على المواطنين المترددين على المعرض.

خطوط هيئة الكتاب

وأضاف رئيس هيئة النقل العام ل في تصريحات لـ«الوطن» تفاصيل خطوط النقل التي تقوم على خدمة معرض الكتاب 2024 حيث يوجد 58 أتوبيسًا لخدمة الرواد كالتالي:

-خط 1 عبد المنعم رياض 10 سيارات

عبد المنعم رياض، رمسيس، عباسية، جامعة الأزهر، محورالمشير، معرض الكتاب

-خط 2 دوران شبرا 10 سيارات

دوران شبرا، شارع شبرا، أحمد حلمى ، شارع رمسيس، عباسية ، نادى السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب .

-خط 3 النزهة الجديدة 8 سيارات

النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل ، معرض الكتاب .

- خط 4 الأميرية 7سيارات

الأميرية، ميدان المطرية، الحلمية ، كلية البنات عين شمس، ميدان هشام بركات، الحى السابع ، حى السفارات، معرض الكتاب.

- خط 5 ميدان الجيزة 10 سيارات

ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العينى، السيدة عائشة، الأتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب.

- خط 6 صقر قريش 5 سيارات

صقر قريش، كارفور المعادى، نادى وادى دجلة، الطريق الدائرى، محور المشير، معرض الكتاب.

- خط 7 المظلات 8 سيارات

المظلات، سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب.