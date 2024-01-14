عاجل.. جدول المباريات المذاعة مجانا في أمم أفريقيا على «نايل سات».. بينهم مباراة مصر

تبحث الجماهير عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق المحدد لها السابعة مساء اليوم، على ملعب «فيليكس بواني»، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيقوضمن بحث الجماهير عن قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق، أعلنت القناة الجزائرية، نقل 17 مباراة من منافسات أمم إفريقيا، بينهم لقاء الفراعنة اليوم.

وستكون المباريات الـ17 المذاعة عبر القناة الجزائرية كالتالي:

دور المجموعات كوت ديفوار × غينيا بيساو (أقيم أمس السبت في الافتتاح وفاز أصحاب الأرض بهدفين دون رد)

- مصر × موزمبيق (المباراة يقام في السابعة مساء اليوم)

- الجزائر × أنجولا (المباراة تقام في العاشرة مساء غدا الأثنين)

- بوركينا فاسو × موريتانيا (المباراة تقام في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل)

- الكونغو الديموقراطية × زامبيا (المباراة تقام في العاشرة مساء الأربعاء المقبل)

- كوت ديفوار × نيجيريا (المباراة تقام في السابعة مساء الخميس الموافق 18 يناير)

- السنغال × الكاميرون (المباراة تقام في السابعة مساء الجمعة الموافق 19 يناير)

- الجزائر × بروكينا فاسو ( المباراة تقام في الرابعة عصر السبت الموافق 20 يناير)

- الجزائر × موريتانيا ( المباراة تقام في العاشرة مساء الثلاثاء الموافق 23 يناير)

وتأتي باقي المباريات الـ17 المذاعة عبر القناة الجزائرية المفتوحة كالتالي:

دور ربع النهائي:

- مباراتان

دور ثمن النهائي:

- مباراتان

دور نصف النهائي:

- مباراتان

- مباراة الثالث والرابع

- المباراة النهائية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لكأس أمم أفريقيا

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4الجودة: HD.