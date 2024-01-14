«المهندسين» تعلن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية 

أعلنت نقابة المهندسين المصرية، مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية في يناير 2024، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وذلك بعد فتح باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة.

مواعيد انعقاد الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية لنقابة المهندسين

وحددت نقابة المهندسين أن موعد الانعقاد الأول يكون صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويتم بحضور خمسين عضوا طبقا للقانون 66 لسنة 1974 والنظام الداخلي ، وإلا تأجل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد (خمسين عضوا).

وأوضحت النقابة، أن مواعيد انعقاد الجمعية العمومية تستمر من الجمعة 26 يناير حتى الثلاثاء 30 من نفس الشهر، وجاءت المواعيد كالتالي: