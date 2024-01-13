5 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي في نقابة المهندسين بمطروح

قال المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، إنه تقدم 5 مرشحين لانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، منذ فتح باب التقديم للترشح وحتى اليوم السبت.

انتخابات نقابة المهندسين

ودعا نقيب المهندسين بمحافظة مطروح، جموع المهندسين الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث تجري انتخابات نقابة المهندسين في شهر فبراير المقبل على مقاعد نصف أعضاء مجالس الشّعب الهندسية المتنوعة، ومجالس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

مواعيد التقديم في انتخابات المهندسين

وأكد المهندس محمد الرياش رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمطروح، أن التقديم يوميا ويبدأ في تمام الساعة 10 صباحا حتى تمام الساعة 6 مساء على مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة بمقر النقابة الرئيسي بمدينة مرسى مطروح بشارع الإسكندرية.

شروط الترشح لانتخابات التجديد للمهندسين

وأوضح أن هناك شروط بشأن الترشح في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين تتضمن التالي:

- أن يكون المتقدم للترشيح بانتخابات نقابة المهندسين سدد جميع الاشتراكات السابقة وحتى نهاية السنة الميلادية الأخيرة لإجراء الانتخابات.

- أن يقوم المرشح بتقديم صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى نقابة المهندسين المصرية.

- أن يجري تقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطيه المواد المخدرة عبر تحليل من خلال أحد المستشفيات الحكومية أو المستشفيات العسكرية وأن يكون موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.