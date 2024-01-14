نوة الفيضة الكبرى في الإسكندرية.. أمطار غزيرة ونشاط للرياح

أعلنت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم الأحد 14يناير2024، حيث تستمر نوة الفيضة الكبرى يصاحبها أمطار غزيرة وتقلبات جوية على مختلف الأنحاء، ورياح شديدة وارتفاع الأمواج التي تصل إلى أكثر من 3 أمتار.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

وذكر تقرير غرفة عمليات الإسكندرية، إنه من المتوقع أن يستمر الطقس السيئ وسقوط الأمطار المتوسطة على عروس البحر الأبيض المتوسط حتى غدا الاثنين، على فترات متقطعة.

ويصاحب أمطار الإسكندرية اليوم نشاط للرياح، إذ تصل سرعتها إلى 50 - 60 كيلومترا في الساعة، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى توقف عمليات الصيد بسبب ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط «2.5-3.5» متر.

رفع حالة الطوارئ

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ في جميع مناطق وأحياء محافظة الإسكندرية، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وأوضح إن سيارات شفط مياه الأمطار منتشرة بطول المدينة الساحلية، حيث تم تمركز 182 سيارة تقوم بتصريف وشفط مياه الأمطار فور سقوطها، حتى لا تتسبب في تعطيل حركة المرور أو سير المواطنين.