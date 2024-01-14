«الأرصاد» تحذّر من تأثير نوة الفيضة الكبرى.. وتكشف أماكن سقوط الأمطار

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار تأثير نوة الفيضة الكبرى التي يصاحبها تكاثر للسحب العالية والمنخفضة الممطرة بين أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، تصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة خاصة في بداية ساعات المساء، نظرا لوجود منخفض جوي متعمق قادم على مسطح البحر المتوسط يعمل على تكاثر السحب الممطرة.

أمطار على القاهرة والمحافظات

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ المحافظات المطلة على البحر المتوسط بدءا من الصحراء الغربية للبلاد ومطروح والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد، تشهد اليوم أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة، في حين تمتد الأمطار بين متوسطة وخفيفة مع تقدم ساعات النهار إلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى وصولا إلى مناطق من محافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح الباردة

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من المحافظات الشمالية للبلاد على فترات متقطعة، مؤكدة أنّه لا يوجد مانع للملاحة البحرية على البحر المتوسط، وحركة الأمواج تتراوح بين معتدل إلى مضطرب بينما يتراوح ارتفاع الموج بين (1.5-2.5م).