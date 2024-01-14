عاجل.. طقس متقلب يؤثر على 18 محافظة في آخر أيام نوة الفيضة الكبرى.. أمطار غزيرة ورياح

توقعت غرف العمليات المركزية في المحافظات، موجة من الطقس السيئ، تؤثر على 18 محافظة، اليوم الأحد، بالتزامن مع آخر أيّام نوة الفيضة الكبرى، مع فرص سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، مع نشاط للرياح في محافظات السواحل الشمالية الغربية، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية- القريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت «غرف العمليات» تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، المنوفية»، إلى سقوط أمطار غزيرة، مع طقس مائل إلى البرودة ليلًا ونهارًا.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

تشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنيا، أسيوط، الفيوم، الإسماعيلية، السويس»، فرص سقوط أمطار متوسطة على فترات متفاوتة على مدار اليوم، مع نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة، ما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس.

وتشهد حالة الأمواج في البحر المتوسط، اضطرابات ويصل ارتفاعها إلى 2.5 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة ويصل ارتفاع الموج إلى 1.5 متر، يأتي ذلك بالتزامن مع نوة الفيضة الكبرى، التي تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

نشاط للرياح في نوة الفيضة الكبرى

وتشهد المحافظات نشاطًا للرياح على مدار اليوم، إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظتي «بورسعيد، دمياط» وبلغت 34 كيلو مترًا في الساعة.