هل مات الأسطورة الأرجنتينية مارادونا مقتولا؟.. نجله يفجر مفاجأة

لا تزال وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، لغزًا لم تفك شفرته حتى تلك اللحظة، رغم وافته على فراش المرض داخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، فإنّ بعض الشهادات حول طريقة وفاته، فتحت بابًا للشك حول طبيعتها رغم مرور 4 أعوام عليها ورحيله عن عمر ناهر 60 عامًا.

نجل مارادونا يفجر مفاجأة حول سبب وفاته

«أنا متأكد أن هناك شخصًا قتل والدي مارادونا، لكنني لست على علم من بالظبط الذي فعل ذلك».. هكذا فجر دييجو أرماندو مارادونا قنبلة عندما أكد أن والده تعرض لعملية قتل متعمدة، وأن وفاته لم تأت بسبب تدهور حالته الصحية، كما أشيع وأعلن عقب الوفاة من بضع أعوام.

نجل مارادونا يرى أنه كان هناك فرصة لإنقاذ والده، لكن البعض تركه يواجه مصيره حتى توفى، ولم يفعلوا ما بوسعهم من أجل إنقاذ الأسطورة الأرجنتنية، إذ أكد أن التحقيقات لا تزال جارية، ومتورط بها العديد من الأطباء، بحسب تصريحاته التي أبرزها موقع «ميديا سيت إيطاليا».

تصريحات مارادونا لم تكن الأولى التي أدانت الأطباء وبعض الأشخاص بالتسبب في قتل الأسطورة الأرجنتينية عمدًا، الأمر الذي جعل لجنة خبراء طبية تنعقد من أجل التحقيق حول أسباب وفاة مارادونا، والمثير أنها أكدت أن أيقونة كرة القدم الأرجنتينية لم يتلق العلاج اللازم والكاف أو يحصل على الرعاية الكافية خلال فترة مرضة ووجوده داخل المستشفى، ما بدوره أدى إلى تدهور حالته الصحية.

التحقيقات لم تتوقف حول طبيعية وفاة دييجو أرماندو مارادونا، فبحسب نجل مارادونا هناك تحقيقات تم فتحها مجددًا في الوقت الراهن، من أجل معرفة المتورط في تدهور الحالة الصحية لمارادونا والتسبب في وفاته، خاصة أنه كان يمر بفترة صحية صعبة.