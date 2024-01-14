دول مؤيدة وأخرى معارضة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في «العدل الدولية»

أعلنت جنوب أفريقيا أن عدد كبير من الدول حول العالم أعربت عن دعمها، وأخرى رفضت الدعوة التي رفعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وتتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين أثناء الحرب على غزة.

الدول المؤيدة والمعارضة لما يحدث في محكمة العدل الدولية

وصرحت جنوب أفريقيا بأن ما يقرب من 50 دولة رحبت بالدعوة المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بشأن الأعمال الوحشية والإبادة الجماعية التي ترتكبها في حق المواطنين الفلسطينيين في حرب غزة، وتتمثل تلك الدول في الدول العربية وأفريقيا وتركيا، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».

وفي السياق ذاته، لم تعلن الدول الغربية دعمها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، حيث كانت الولايات المتحدة، الدولة الأولى التي ترفض تلك الدعوة، معتبرة ذلك لا أساس له من الصحة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال زيارته لإسرائيل قبل ساعات من بدء إجراءات محكمة العدل الدولية، إن مزاعم جنوب أفريقيا لا أساس لها، كما أن الدعوة تصرف انتباه العالم عن الجهود التي يجب تنفيذها لإيجاد حل دائم لوقف الصراع، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس».

وقالت بريطانيا، إن مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل غير مبررة، وأشار وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى أن المملكة المتحدة لا تتفق مع ما تفعله جنوب أفريقيا على خلاف الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بارتكابها الإبادة الجماعية للفلسطينيين في الحرب، كما صرحت ألمانيا بأنها ترفض تلك القضية بشكل واضح وصريح.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن الإبادة الجماعية ليست كلمة يجب التقليل منها، مشيرا إلى أنها بالتأكيد لا تنطبق، ولا داعي لقضية جنوب أفريقيا.

قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

ورفضت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وقالت إنها تدافع عن شعبها، مشيرة إلى أن الهجوم يهدف فقط للقضاء على قادة حماس التي شنت هجمات مفاجئة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.