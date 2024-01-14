للعام الثاني على التوالي.. حازم الصباغ بطل من ذوي الهمم يحرز ذهبية كأس مصر للكاراتيه

حصد البطل حازم الصباغ من ذوي الهمم، بطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي في لعبة الكاراتيه، ويؤكد أنها فرحة كبيرة وكرم من الله على حازم وأسرته.

أعلنت جامعة السويس، أن حازم محمد الصباغ من ذوي الهمم، الطالب بكلية الآداب بجامعة السويس، استطاع أن يحرز الميداليه الذهبية في بطولة كأس مصر للكاراتيه، التي أقيمت بمدينة طنطا محافظة الغربية.

وأشارت الجامعة، إلى أن الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل أرسل برقية تهنئة للطالب، أعرب من خلالها عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن ما يحققه حازم من إنجازات وبطولات محلية ودولية، من شأنها أن تشعر الجميع بالجامعة بالفخر والسعادة.

كما وجه رئيس الجامعة، التحية لأسرة الطالب حازم، لما يقدموه من جهد ورعاية مستمرة، كان لها عظيم الأثر على مستوى البطل حازم الصباغ.

يذكر أن حازم الصباغ، سبق وحقق أكثر من لقب محلي ودولي، آخرها الميدانية البرونزية في بطولة كأس العالم التي أقيمت في المجر أواخر العام الماضي للعبة الكاراتيه.

والد البطل: الحمد لله ربنا أكرمني في حازم

الحمد لله والشكر لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بهذه الكلمات بدأ محمد الصباغ والد حازم حديثه في تصريحات لـ«الوطن»، وقال إنه في قمة السعادة لتحقيق نجله بطولة كأس مصر للعام الثاني علي التوالي، خاصة أنها من أقوى البطولات المحلية، بالإضافه إلى أن هذا العام، كانت تتميز بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من جميع محافظات الجمهورية.

الحفاظ على القمة كان عنوان البطولة

وتابع والد حازم، أن استعدادات البطل حازم الصباغ كانت على محمل الجهد، لأنه حامل لقب البطوله العام الماضي، لذلك كان عنوان البطولة «الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها»، وبفضل الله أولا ثم إصرار وعزيمة البطل، أكدوا جدارة استحقاق البطوله للعام الثاني على التوالي.

وأضاف أن حازم بذل مجهودا عظيما، حيث أنه خاض البطولة في منتصف فترة امتحانات الجامعة لنهاية التيرم الأول من العام الدراسي.