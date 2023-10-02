على أرض استاد القاهرة الدولي، تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، القنوات الناقلة الحصرية لبطولة كأس مصر، المبارة المنتظرة بين فريقي النادي الأهلي وإنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

هذا ومن المقرر، إطلاق صافرة البداية لمبارة الأهلى وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في حين لم يعلن اتحاد الكورة المصري حتى الآن اسم حكم المبارة المرتقبة لبطولة كأس مصر 2023- 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى في بطولة كأس مصر

هذا ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، وللدوري المصري، مبارة الأهلي وانبي في الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12303

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

نوع الجودة: HD.