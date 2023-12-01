«باللؤلؤ اللامع».. الفراشات تتألق في بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك

مع نغمات السلام الوطني، وقفت حركة خطوات فراشات مصر في مربع الإحماء الذي يفصله جدار عن مربع بطولة كأس مصر للجمباز الأيروبيك بصالة وزارة الشباب والرياضة بأكتوبر، والتي انطلقت من يوم 26 نوفمبر ومستمرة حتى يوم 3 ديسمبر.

يصطف أمام طاولة اللعب صفين من الحكام من السيدات والرجال أمام أجهزة اللاب توب يدونون عليها التقييمات، ويبدأ عبر الميكروفون النداء على اسم اللاعبة التي عليها البدء باللعب لتتقدم على طاولة اللعب بالمايوه اللامع المزود بحبات الخرز، واسم أخرى عليها الاستعداد.

لتبدأ أصوات الموسيقى مع حركات رشيقة تخطوها اللاعبة وسط تصفيق الحضور، وما أن تنتهي وتحيي اللجنة تذهب لمنصة التتويج وأعين الأمهات والحضور تترقب بلهفة شاشة الدرجات التي تظهر عليها أما حصول اللاعبة على الميدالية الذهبية أو الفضية أو البرونزية أو فقط ستحصل على شهادة مشاركة إذا ما كان أداؤها لم يقنع اللجنة.

طاولة إحماء لاعبات الجمباز الأيروبيك

بيري وجدت شغفها بالجمباز الأيروبيك

ومع إظهار النتيجة تعلو إما صيحات الفرحة أو عبارات التشجيع لتخفيف مشاعر الإخفاق التي تبدو على اللاعبات الللاتي يبدأن بالبكاء لتحتضنهم أيدي زميلاتهن بمربع الإحماء، والد بيري أحمد حاصلة على الميدالية الذهبية تحت 14 عاما، أكد في حديثه لـ «الوطن»، أن ابنته كانت تهوى القفز والقيام بحركات تشبه الجمباز منذ صغرها وهو ما دفعه للبحث عن أقرب ناد به جمباز وتفاجأ بزيادة شعبيتها وأنها أصبحت لعبة موجودة بأغلب الأماكن، وبالفعل وجدت ابنته شغفها باللعبة وأحرزت عدة ميداليات ببطولات الجمهورية وكأس مصر.

ماليكة تحقق 12 ميدالية بالجمباز الأيروبيك

وقالت والدة ماليكة محمد حاصلة على ذهبية تحت 12 عاما ولديها 12 ميدالية من بطولات سابقة، إن ابنتها بدأت اللعبة وهي 6 سنوات، رغبة من والدتها في زيادة لياقتها البدنية وهو ما توفره اللعبة بدرجة عالية دون غيرها، كما أنه يفرق بالشخصية، خاصة إذا كان الطفل لديه فرط حركة وتشتت انتباه، بالتزامه بالتعليمات وتحقيق هدف من وراء حركته، كما أن الجمباز الأيروبيك يفرق في شكل جسم البنت إضافة إلى كونها لعبة غير روتينية، ووجود بطولتين بالعام يجعل اللاعبة لديها هدف قريبا تهدف للوصول إليه.

لارا من الإصابات إلى ذهبية كأس مصر

وعبَّرت والدة لارا أحمد صبري حاصلة على الميدالية الذهبية تحت 12 عاما و7 ميداليات في بطولات سابقة، عن سعادتها العارمة بعد تتويج ابنتها على الميدالية الذهبية، خاصة أنها تعرضت لأكثر من إصابة بالتدريبات خلال التجهيز للبطولة «فرحت جدا جدا بحصولها على الذهبية خصوصا أنها اتصابت كتير جدا ومرينا بمراحل علاجية كتير بس الحمد لله».

11 ميدالية

ومن جانبها، قالت والدة جدا شريف مصطفى، حاصلة على الميدالية الذهبية تحت 12 عاما، و11 ميدالية من بطولات سابقة، إن ابنتها بدأت الجمباز منذ عمر الـ 3 سنوات، وبدأت بالجمباز الفني ثم التحقت بالجمباز الأيروبيك كونه أكثر مرونة حسب وصفها، «حاولت معاها تروح تنس زي أختها عشان تعب التوصيل والمتابعة يكون واحد ، وخصوصا أن أختها في المنتخب لكن مرديتش أبدا من حبها في الجمباز الأيروبيك».

لين البالية أكسبها الليونة والجمباز الأيروبيك أكسبها قوة الجسد

والدة لين أحمد رفعت حاصلة على 6 ميداليات ذهبية، تروي أن ابنتها بدأت لعب الجمباز الأيروبيك بعد أن ساعدها لعبها للباليه منذ صغرها على اكتساب الليونة اللازمة، لافتة إلى أن الجمباز الأيروبيك عمل على زيادة المروني، إضافة إلى قوة الجسم، «رغم تعبنا مساهم لكن عدد مرات التدريب متوافقة جدا مع الدراسة وبنقدر بسهولة نوفق بين لعبة جمباز الأيروبيك والامتحانات وأي رياضات تانية، على عكس رياضات تانية بتاخد الوقت كله».

أشرف إسماعيل: اللعبة زادت شعبيتها بمصر بالآونة الأخيرة

وقال أشرف إسماعيل، مدرب جمباز أيروبيك، في حديثه لـ«الوطن»، إن جمباز الأيروبك بدأ في مصر في عهد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وأصبح له جماهيره كبيرة جدا في السنوات الأخيرة وتطور بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وهناك نتائج مميزة لمنتخب مصر في جمباز الأيروبك في المسابقات الدولية.

زغاريد وفرحة بفراشات مصر

زغاريد الأمهات انطلقت لفرحتهن بنتيجة تعب وجهد استمر عدة أشهر بالتزامن مع إعلان اللجنة عبر الميكروفون أسماء بطلات مصر بقائمة «Top ten»، لتلقط اللاعبات الـ 10 صور جماعية على منصة التتويج، وقبل الإعلان ختام البطولة وإطفاء أنوار القاعة.