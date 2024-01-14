مدبولي: العاصمة الإدارية وفرت نصف مليون فرصة عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة لديها رؤية خالصة يقف خلفها قيادة سياسية تتابعها على مدار الساعة، لافتا إلى أنّ حجم العمل الذي تم وجار في العاصمة الإدارية الجديدة كان يحتاج إلى فترة تتراوح بين 15 إلى 20 سنة، لكن خلال 6 سنوات تم إنجاز الكثير من الأعمال بالعاصمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات صحفية على هامش احتفالية تسلم 3 أبراج بالعاصمة الإدارية منهم البرج الأيقوني لصالح وزارة الإسكان، أنّ العاصمة الإدارية الجديدة وفرت نصف مليون فرصة عمل، وبالتالي يوجد نحو 1.5 مليون مواطن يعتمدون في مصدر رزقهم على العمل في العاصمة الإدارية.

وتساءل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا: «من غير المشروعات الكبيرة هيكون حال البطالة عامل ازاي وظروف الشباب المصري عاملة ازاي»، مؤكدا: «نأمل الفترة المقبلة أن تتسارع خطى التنمية في كل المدن الجديدة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنّ الشكوى في السنوات الماضية تدور حول وجود الشعب المصري على 6% فقط من مساحة مصر، لكن حاليا يتم عمل طرق ومدن ومناطق صناعية وأراضي استصلاح وخدمات، موضحا أنّ المشروعات المفتوحة حالياً بمجرد استكمالها سيتم شغل 14% من مساحة مصر، وبالتالي يتحقق هدف خبراء الاقتصاد والخبراء المعنين بضرورة التوسع في الاستفادة من مساحات مصر.

وأشار إلى أنّ الدولة وضعت اللبنات الأولى للتوسع في اسغلال مساحة مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والحي الحكومي الذي يعمل حاليا بعد التنفيذ وبه 50 ألف موظف.