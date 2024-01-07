الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه «بيلا - الجرايدة» بكفر الشيخ

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب المغذي لمدينة بيلا وقريتي «الجرايدة، والحوة» وتوابعهما، بناءً علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، برئاسة اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه «بيلا - الجرايدة»

وأوضح وائل الخواجة، مدير منطقة مياه الشرب ببيلا، أنّ غرفة عمليات المنطقة تلقت بلاغ عن وجود كسر مفاجئ في خط المياه قطر 620 مم المغذي لمدينة بيلا وقريتي «الجرايدة، والحوة» وتوابعهما، مشيراً إلى أنّه علي الفور انتقل فريق عمل فني إلي مكان البلاغ، بإشراف ومتابعة شخصية لحظة بلحظة حتي إتمام عملية إصلاح الكسر المفاجئ بعد توفير قطع الغيار اللازمة.

التعامل مع الكسر المفاجئ وإصلاحه في وقت قياسي

وأكد «الخواجة»، أنّه جرى التعامل مع الكسر المفاجئ وإصلاحه في وقت قياسي، والتأكد من عودة ضخ المياه مرة أخري للمواطنين بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه.