«الأوقاف» تعقد 48 ندوة حول الإفتاء والتثقيف الفقهي

أعلنت وزارة الأوقاف عقد 48 ندوة في الإفتاء والتثقيف الفقهي حول موضوع «المعروف عرفا كالمشروط شرطا»، وأكد العلماء أن ما تعارَف عليه الناس في معاملاتهم هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقيد، وإن لم يُذكَرْ صريحًا، فهو قائمٌ مقامَ الشرط في الالتزام به إذا لم يخالف نصًّا من النصوص الشرعية، أما إذا خالف نصًّا شرعيًّا فلا يُعتبر به.

وأكدت أنه من الأدلة على مشروعية العمل بالعُرف قوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ»، والعرف هو كل ما عرَفَتهُ النفوسُ مما لا تردُّه الشريعةُ، وفي الحديث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ، قال الإمام النووي: يؤخذُ من هذا الحديث: (اعتمادُ العُرف في الأمور التي ليس فيها تحديدٌ شرعيٌّ).

وجاءت الندوات على النحو التالي:

في مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين، ومسجد السيدة نفيسة، ومسجد شريف، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد المقطم، ومسجد عمرو بن العاص بالنهضة، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد سيدي أحمد الدرديري، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد الإيمان، ومسجد المهدي، ومسجد التوحيد، ومسجد ابو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد طلعت حرب، ومسجد العلي العظيم، ومسجد الصباح.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد غريب، ومسجد الإيمان.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المدينة المنورة.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد حمزة.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السد العالي.