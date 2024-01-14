هل يحاسب العبد على ما يدور في نيته من وساوس؟.. خطيب بـ«الأوقاف» يوضح

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامي والخطيب بـ«الأوقاف»، إن الوسواس له أنواع كثيرة تكلم عنها الطب الحديث باستفاضة وجعل لها تخصصات واسعة، مشيرًا إلى أنه في الفقة الإسلامي تندرج هذه الوساوس تحت مسمى حديث النفس ومعلوم أن للنفس أنواعًا مختلفة ما بين الفجور والتقوى؛ لذلك من لطف الله على عباده وعلمه أن هذا الوسواس قد يحدث لكثير من الناس بشكل لا إرادي.

وسائل للتغلب على الوساوس

وقال الخطيب بالأوقاف، إن الله جعل لنا وسائل كثيرة للتغلب على تلك الوساوس منها ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست -أو حدثت- به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تتكلم»، مشيرا إلى أن الله جل وعلا قد بشرنا على لسان رسوله الكريم أنه لن يحاسب العبد على أي شيء يدور في نفسه أو في نيته من وساوس وأفكار بشرطين أساسيين: الأول: ألا يعمل وينفذ تلك الوسوسة والتي يعلم صاحبها جيدا أنها مجرد وساوس لا قيمة لها، والثاني: ألا يتكلم أو يحكي تلك الوساوس بين الناس فهي لن تضره ولا قيمة لها أيضا.

وتابع الداعية الإسلامي، في تصريح لـ «الوطن»: كما جعل الله لنا وسيلة أخرى للتغلب على أي وسواس وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهى وقاية وحماية فورية من وسوسة الشيطان لقوله تعالى: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم»، مشيرا إلى أن الله أنزل لنا في كتابه الكريم المعوذتين ليتحقق بهما الراحة والطمأنينة والحماية من أي وسواس أيا كان لكل من يداوم على قراءتها باستمرار.

ملازمة الوسواس

وأشار «الجمل» إلى أن من يعاني من ملازمة الوسواس له بشكل مرضي دائم وجب عليه أن يستشير الطبيب المختص بهذا النوع من الأمراض التي أصبح لها علاجات دوائية معروفة لدى الأطباء بعد أن اكتشفها الطب في عصرنا الحالي التي أمرنا بها رسولنا الكريم حيث قال في الحديث: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ - أى الكِبَر».