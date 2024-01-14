أستاذ أمصال بيطرية: التغيرات المناخية تهدد بانقراض كائنات حية

قال الدكتور محمد عادل، أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، إنّ التغيرات المناخية التي يشهدها العالم منذ فترة تؤثر سلبا على كل مناحي الحياة.

تغيرات المناخ لها مردود إيجابي أو سلبي

وأضاف أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن «أي تغير في المناخ له مردود إيجابي أو سلبي، وبالنسبة للسلبي، فإن أي تغير في متطلبات الكائن الحي تؤدي إلى انقراضه ما لم يهاجر من المكان الذي يقيم فيه ويجد مكانا آخر».

الفترة الحالية تشهد تغيرات مناخية شديدة

وتابع أستاذ الفيروسات والأمصال البيطرية بمعهد الأمصال واللقاحات، «الفترة الحالية تشهد تغيرات مناخية شديدة جدا في أماكن متفرقة من العالم، ومنها مصر، وقد تؤدي إلى اختفاء العديد من الكائنات الحية وعدم ظهورها مرة أخرى، مثل الحيوانات والنباتات».