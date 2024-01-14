«سياسات الرياضة»: مبادرة حياة كريمة أظهرت قدرات الشباب ورغبتهم في التطوير

أكد محمود جابر، عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، أن الشباب المصري أصبح له دور حقيقي وفعال في الحياة السياسية المصرية، خاصة في التمثيل الشبابي القوي في مجلس النواب.

مشاركة الشباب المصري في كثير من الأحداث المهمة

وقال عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، إن الشباب المصري شارك خلال الفترة الأخيرة في كثير من الأحداث المصرية المهمة، مثل التطوع خلال الانتخابات المصرية الأخيرة، إضافة إلى تشجيع المواطنين على الانتخاب.

مبادرة حياة كريمة أظهرت قدرات الشباب

وأضاف عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة، أن مبادرة حياة كريمة أبرزت دور الشباب وقدرتهم على التطوير وتحقيق التنمية في القرى والمحافظات المختلفة.

وأوضح، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، من خلال عدد من البرامج والمبادرات، مثل برنامج «ابدأ حلمك»، وبرنامج «قادرون باختلاف»، وبرنامج «طلائع العمل التطوعي».

تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية

وأشار عضو وحدة السياسات وتطوير الأعمال بوزارة الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تسعى إلى تمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتشهد مصر في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدعم الشباب وتنمية قدراتهم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.