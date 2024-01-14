«الصحة» تعلن توافر تطعيم سرطان عنق الرحم في مراكز «فاكسيرا».. وعدد الجرعات

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» توافر تطعيم سرطان عنق الرحم في جميع مراكز تطعيمات المصل واللقاح، موضحة أن سرطان عنق الرحم نوع من السرطانات التي تحدث في خلايا عنق الرحم.

سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم

وأشارت الشركة في منشور لها إلى أن سرطان عنق الرحم على المستوى العالمي يعد رابع أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، والسبب في التعرض للإصابة بسرطان عنق الرحم هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرة الى أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وهما نوعين، الأول يسمى اللقاح الثنائي والمسمي سيرفاريكس وهو للإناث فقط بداية من عمر 9 سنوات، ويتحدد عدد الجرعات حسب السن كما يلي:

- عمر من 9 لـ14 سنة يعطي جرعتين، بينما من 5 لـ 13 شهر - عمر من 15 سنة فيما فوق يجرى إعطائها التطعيم على 3 جرعات على مدار 6 أشهر بانتظام .

أما النوع الثاني من اللقاح يسمي جارداسيل، والذي يقي من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الفرج والمهبل وسرطان الشرج، والذي يسببه فيروس الورم الحليمي، وهو للإناث والذكور بداية من 9 سنوات ويتحدد عدد الجرعات حسب السن كالتالي:

- عمر من 9 سنوات إلى 14 سنة يعطي على جرعتين، بينما من 6 لـ 12 شهر - عمر 15 سنة فيما فوقها يعطي على 3 جرعات على مدار 6 أشهر بانتظام.