أستاذ بـ«طب قصر العيني»: 99% من سرطان عنق الرحم يرتبط بالفيروس الحليمي

قال الدكتور أيمن هاني، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، إنّ مرض سرطان عنق الرحم أحد أخطر إصابات الأورام لدى السيدات، موضحا أنه في السنوات الأخيرة بلغ عدد الإصابات 90 ألف سيدة، منهم 47 ألف حالة توفيت كعدد سنوي على مستوى العالمي، وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن الإصابات فيها متزايدة، ولكن نسبة الإصابة به في مصر أقل بكثير ما يحدث خارجها.

سرطان عنق الرحم له طبيعة خاصة

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زووم على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عنق الرحم هي المنطقة الموصلة ما بين المهبل إلى الرحم، والموضوع بالنسبة لسرطانات الجسم كلها مختلف، ويتسم سرطان عنق الرحم بطبيعة خاصة جدا لأن أغلب السرطانات لا يمكننا تحديد سبب واضح لها».

وتابع: «ولكن أكثر من 99% من إصابات سرطان عنق الرحم مرتبطة بما يسمى الفيروس الحليمي، لذلك فإن الطبيب الألماني الذي اكتشف هذه النظرية حصل على جائزة نوبل، لأنه اقترح الحصول على تطعيمات للوقاية من هذا الفيروس للوقاية من مرض سرطان عنق الرحم، وهذا أمر متفرد في هذا النوع من السرطانات».