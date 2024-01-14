كيف تحمي بشرتك من الجفاف والتشققات في الشتاء؟.. هيئة الدواء توضح

وجهت هيئة الدواء مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة بشأن كيفية الحماية من جفاف وتشققات الجلد في فصل الشتاء، موضحة أن الجلد بصاب الجفاف نتيجة التعرض للهواء الجاف، وقلة شرب الماء؛ ما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.

نصائح للوقاية من تشققات الجلد في الشتاء

وشملت النصائح التي وجهتها هيئة الدواء للمواطنين، الآتي:

- استخدام أنواع من الصابون المناسبة، والتي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.

- استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.

تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة

- تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.

- الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.

أعلنت هيئة الدواء فتح باب التسجيل في ورشة العمل عن التحديثات المطبقة حديثا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، موضحا أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية على التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 2023/450، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 2022/150، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.