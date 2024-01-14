موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. باقٍ أيام قليلة

ينتظر العديد من المواطنين موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، إذ يفتتح أبوابه يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري في تمام الساعة الـ10 صباحًا، ويكون يوم 25 من ذات الشهر في استقبال الجمهور، ويقتصر الدخول على الأشخاص المشاركين فيه وأصحاب الدعوات.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

المعرض يبدأ 25 يناير ويستمر حتى 6 فبراير

وعن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، فيفتح المعرض أبوابه لأصحاب الدعوات والأشخاص المشاركين يوم 25 يناير الجاري ويستمر حتى 6 من شهر فبراير المُقبل ويكون في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى 8 مساءًا، ما عدا يوم الخميس والجمعة سيستمر حتى 9 مساءا.

وهناك عدد كبير من دور النشر العربية والمصرية ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وسيتمّ إجراء خصومات وتخفيضات على بعض الكُتب، فضلًا عن أنَّه سيكون هناك مجموعة كبيرة من العناوين التي صدرَت خلال الشهور الماضية والتي من بينها مؤلفات طه حسين وسليم حسن.