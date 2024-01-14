مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية بسبب الامتحانات.. اعرف الجديد بعد التعديل

أجرت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، تعديلات جديدة في مواعيد تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تجري حاليا، تمثلت في ضغط فترة الانقطاع على مدار 3 ساعات فقط، بدلاً من 6 ساعات، مع تخفيض مدة الانقطاع لساعة ونصف، بدلا من ساعتين في كل منطقة وذلك لمصلحة الطلاب.

وقال مصدر مسؤول بشركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية جاء للمرة الثانية، بسبب الامتحانات الحالية، إذ تسعى الشركة لمصلحة المواطن وأبناءنا الطلاب.

مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية الجديدة

وأضاف المصدر، أن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية بسبب الامتحانات، شهد تكثيف فترة الانقطاع لتصبح من 2 عصرا إلى 5 مساءا، على مدار الساعات الثلاثة بدلاً من 11 إلى 5 مساءا.

وأوضح أن مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية الجديدة بدأت منذ أمس السبت، وتستمر حتى يوم 24 يناير آخر أيام الامتحانات على أن يتم العودة مسبقا للمواعيد السابقة.

جدول مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية

وأشار إلى أن جدول مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية بالخطة الجديدة سيتمثل في التالي:

- البقاء على ذات مواعيد تخفيف الأحمال في الفترة من 2 إلى 5 مساءا بذات الجدول.

- تسكين خطة من 11 إلى 2 بذات التوزيع على الثلاث ساعات في خطة من 2 إلى 5 في تلك الفترة.

مميزات في مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية الجديدة

وعلاوة على ذلك فإنه قد تم عدد من المميزات في مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية الجديدة تمثلت في التالي:

- استثناء كافة المدارس من خطة تخفيف الأحمال في الوقت الراهن.

- تخفيض عدد ساعات تخفيف الأحمال من ساعتين إلى ساعة ونصف.

- وضع 250 منطقة يتم تخفيف الأحمال فيهم لمدة ساعة واحدة فقط من الرابعة إلى الخامسة مساءا.