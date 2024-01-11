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خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي قد يضيف للناتج القومي العالمي 15 تريليون دولار

كتب:

شريف سليمان
09:26 ص | الخميس 11 يناير 2024
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إنّ الذكاء الاصطناعي نقطة فارقة في تاريخ البشرية لدرجة أنّه ستتم تسمية أجيال ما قبل الذكاء الاصطناعي وأجيال ما بعده، حيث له تأثير كبير في كل القطاعات، بداية من تجارة التجزئة إلى الصناعات الدفاعية والدوائية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، فلا يوجد مجال لن يتأثر بمنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف عزام، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا نهائية، وتأثيرها الاقتصادي قد يصل إلى 15 تريليون دولار مضافة للناتج القومي العالمي في 2030، وحجم الاستثمارات السنوية الخاصة به تصل إلى 100 مليار دولار في العام.

وأوضح أنّ عدد براءات الاختراع سجلت في آخر 5 سنوات بمجال الذكاء الاصطناعي 30 ضعفا عدد براءات الاختراع المسجلة في أي مجال آخر، بما فيها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ما يشير إلى ما يتجه إليه العالم دون رجعة.

ولفت إلى أنّ تأثير الذكاء الاصطناعي كبير للغاية، فبوجوده في مجال الصناعة سيكون هناك قدرة على الإنتاج الوفير وبجودة عالية وبتكلفة أقل، وغيرها من المجالات الأخرى.

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