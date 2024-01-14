ضبط 5 أشخاص بتهمة محاولة غسل 12 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص) لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى تمثل فى تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين فى نشاطهم الإجرامى تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو " - على خلاف الحقيقة- مما مكنهم من الحصول على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين والإستيلاء عليها "بدون وجه حق"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية– شراء المحلات التجارية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاموا بها بمبلغ (12 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.