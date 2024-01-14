ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة نصف نقل تمهيدًا لترويجها على عملائهم بمحافظات الوجه القبلي.

جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبط إثنين منهم، وبحوزتهما (80 بندقية خرطوش – 1800 طربة لمخدر الحشيش وزنت 180 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 4 كيلوجرامات – سيارة نصف نقل)، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 15 مليون جنيه.