«المستقلين الجدد»: رفع الحصانة عن نائب نجاح للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن رفع الحصانة عن نائب بمجلس النواب نجاح للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف «عناني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن رفع الحصانة هو ثمرة من ثمار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تعتبر استمرارا وتطويرا لتللك الاستراتيجية التي بدأت 2014 والمبنية على مبدأ أن القضاء على الفساد أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.

اجراءات رفع الحصانة

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا الإجراء هو رسالة لكل مواطن بأن القانون نافذ على الجميع بما فيهم أعضاء السلطة التشريعية.

وأكد علي ان مثل هذه الإجراءات من حمايه البرلمان من شبهات هو في غني عني كاحد السلطات الحاكمه في الدوله المصريه، مشيدا بسرعه استجابه البرلمان لطلب رفع الحصانه ليكون مثلا. يحتذي لكل المؤسسات في اطار سعي الدوله للقضاء علي الفساد.

واشار، إلى أن رفع الحصانه عن النواب المطلوب التحقيق معهم هو خطوه هامه في احد اهم مسارات القضاء علي الفساد وهو المسار التشريعي جنبا الي جنب المسارات الاداريه والقضائيه وغيرها من المسارات التي بنيت عليها الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد.