«لا أحد فوق القانون».. حزب الجيل يشيد بقرار رفع الحصانة عن النائب «الوليلي»

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب وجدي الوليلي وذلك بسبب وجود شيكات بدون رصيد، منوها بأن قرار رفع الحصانة هو قرار صحيح بعد أن تأكدت اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس من عدم كيدية الاتهام الموجه للنائب.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، في تصريح لـ«الوطن»، أن رفع الحصانة عن النائب ليس اتهاما له بل تمكينًا له للدفاع عن نفسه كمواطن مصري يحترم الدستور والقانون، وفي نفس الوقت يؤكد مجلس النواب حرصه على إعلاء سلطة القانون وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، والتصدي للفساد.

ومن ناحية أخرى، ثمن «الشهابي» قرار المجلس لتحويل النائب نشوى الرائف إلى لجنة القيم بعد ما بدر منها في لجنة الامتحانات لكلية الحقوق من سلوكيات وممارسات يحاسب عليها القانون، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هي التي أوجدت لجنة القيم لمحاسبة الأعضاء على خروجهما على القانون واللائحة الداخلية للمجلس.

وأكد أن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلي، وكذلك تحويل النائبة نشوى الرائف إلى لجنة القيم لا تمنعهما من ممارسة كل مهام العضوية وحضور الجلسات العامة وجلسات اللجان بل من حقه تقديم السؤال والاستجواب وطلب الإحاطة.