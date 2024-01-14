ضبط مخدرات بـ10 ملايين جنيه بحوزة 5 متهمين في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة وشمال سيناء والقليوبية جهودهم، لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

في مديرية أمن شمال سيناء جرى ضبط عاطلان حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة رمانة، وبحوزتهما عدد 644 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلو جراما، كما تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبحوزته كمية لمخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام.

وتمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته 12 كيلو جراما لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن القليوبية جرى ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قليوب، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 ملايين و250 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.