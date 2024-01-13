ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل أموال مخدرات بقيمة 50 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عاطل وزوجته، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

تبين أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت قيمة تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.