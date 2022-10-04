من تجارة المخدرات إلى تصنيع الأسلحة.. تفاصيل سقوط «عصابة الكابلات» بأسوان

«بنقطع كابلات الكهرباء من الشوارع ونسرقها، ونتخلص منها في منطقة بعيدة، عشان نطلع منها خام الألومنيوم»، هكذا كانت اعترافات أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية في محافظة أسوان، أمام جهات التحقيق المعنية بعد القبض عليهم.

«الوطن»، تستعرض القصة الكاملة لسقوط عصابة الكابلات الكهربائية في أسوان، واتهامهم بالسرقة وحيازة المخدرات وتصنيع الأسلحة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية بعد القبض عليهم أمس الاثنين.

سرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع

اتفق 4 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة على سرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع في نطاق مركز نصر النوبة التابع لمحافظة أسوان، إذ بدأوا في تحديد أماكن الكابلات على أن يسرقوها في أوقات متأخرة من الليل، دون أن يشعر بهم أحد.

حرق الكابلات في منطقة نائية

واقترح أحد المتهمين على شركائه مكاناً بعيداً عن أعين الجميع، وهي أرض فضاء عبارة عن مدق ترابي، لحرق الكابلات الكهربائية التي قطعوها وسرقوها، من أجل استخلاص خام الألومنيوم.

ورشة لتصنيع الأسلحة

لم يكتف المتهمون بسرقة الكابلات الكهربائية، إذ جهز أحدهم ورشة حدادة في مركز نصر النوبة من أجل تصنيع الأسلحة، سواء المواسير الحديدية أو هياكل بنادق الخرطوش، أو هياكل فرد الخرطوش، مع باقي مشتملات الأسلحة.

ضبط المتهمين وبحيازتهم 1700 متر أسلاك كهرباء

وبدأت أجهزة الأمن في تتبع المتهمين وجمع المعلومات وإجراء التحريات عنهم، وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد مكان حرق الكابلات والقبض عليهم داخله، وكان بحوزتهم سيارة مسروقة، وبندقية خرطوش، و1700 متر أسلاك كهرباء، بالإضافة إلى تروسيكل دون لوحات معدنية، وجميع الأدوات التي تستخدم في تقطيع الكابلات، وكمية من مخدر الشابو.

اعترافات المتهمين

وبعد مواجهة المتهمين الأربعة بالاتهامات المنسوبة إليهم، اعترفوا بما اقترفوه من جرائم، وانتقلت أجهزة الأمن إلى ورشة تصنيع الأسلحة وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

التهم الموجهة إلى أفراد التشكيل العصابي

ويواجه أفراد العصابة العديد من التهم وهي:

1 - سرقة الكابلات الكهربائية من الشوارع.

2 - تصنيع الأسلحة وحيازتها.

3 - حيازة مواد مخدرة.

عقوبة تصنيع الأسلحة في القانون

وعن عقوبة تصنيع الأسلحة، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه طبقاً للقانون المصري فإن العقوبة تكون كالتالي:

كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

عقوبة السرقة في القانون

ويضيف «رامي»، عن عقوبة السرقة وفقاً للمادة رقم 318 من قانون العقوبات تنص على التالي:

معاقبة السارق مدة لا تتجاوز سنتين على السرقة التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، في حين يُعاقب بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات على السرقات، التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.