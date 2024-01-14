وزير الخارجية الصيني: مصر حققت إنجازات عظيمة تحت قيادة السيسي

قال وزير خارجية الصين، وانج يي، إنّه جاء إلى مصر ليجتمع مرة أخرى مع وزير خارجيتها بجوار النيل، لافتا إلى أنّ مصر حققت إنجازات عظيمة في السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي فاز بالانتخابات الرئاسية المصرية قبل أيام بأغلبية الأصوات، معربا عن تهنئة بلاده للرئيس السيسي.