بنك مصر يعلن أسعار الفائدة على 7 شهادات ادخارية لشهر يناير الجاري

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة لشهر يناير 2024، على 7 شهادات ادخارية بالعملة المحلية، سواء «طلعت حرب، القمة، الثلاثية، ابن مصر، وغيرها»، وهو ما نرصده في السطور التالية عن المدة، ودورية صرف العائد، ونوع العائد، ومعدل العائد وفئة الشهادة، وفقًا لجدول أسعار الفائدة بالموقع الرسمي للبنك.

شهادة طلعت حرب

- مدتها عام.

- نوع العائد ثابت طوال المدة.

- معدل العائد 27% يصرف نهاية العام، وعائد 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- غير قابلة للتجديد.

شهادة ابن مصر 2

- مدة 3 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- معدل العائد متدرج في السنة الأولى 22%، والثانية 18%، والثالثة 16%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد يصرف شهريًا.

- قابلة للتجدد.

شهادة القمة من بنك مصر

- المدة 3 سنوات.

- عائد ثابت طوال المدة.

- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء الألف جنيه.

- قابلة للتجدد.

الشهادة الثلاثية من بنك مصر

- المدة 3 سنوات.

- العائد متغير.

- معدل العائد عائد متغير يوميًا ويكون الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، ولا تجدد، أو عائد متعير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري بزياده 0.25% أي 19.50% حاليًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا.

شهادات 5 سنوات

- المدة 5 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- معدل العائد 12.25% سنويًا يصرف شهريًا والحد الأدنى للشراء 1200 جنيه، أو 12.50% يصرف سنويًا والحد الأدنى ألف جنيه.

شهادات 7 سنوات

- المدة 7 سنوات.

- العائد ثابت طوال المدة.

- معدل العائد 12.75% يصرف شهريًا.

- الحد الأدنى للشراء 750 جنيه.

شهادة أمان المصريين

- المدة 3 سنوات.

- العائد ثابت.

- معدل العائد 13% سنويًا، يصرف نهاية المدة.

- وفئة الشراء 500/1000/1500/2000/2500.