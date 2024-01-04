البنك الأهلي المصري يعلن رسميا تفاصيل الشهادات الجديدة

كشف البنك الأهلي المصري عن طرح شهادات لمدة عام، بعائد ثابت طوال الفترة، بعائد 27% سنويًا يصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا، يصرف شهريًا.

وأعلن البنك الأهلي المصري إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».

تفاصيل الشهادة الجديدة من البنك الأهلي

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ، وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.

علما بأن كل الشهادات متاحة من خلال كل فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك.

ويأتي إصدار الشهادات الجديدة سعيا لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%.