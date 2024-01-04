شهادات بنك مصر 2024 الجديدة تطرح خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة
كتب:
منة العشماوي
08:05 م | الخميس 04 يناير 2024
شهادة بنك مصر 2024 الجديدة
كشف بنك مصر، اليوم، طرح شهادات جديدة 2024 خلال ساعات لمدة عام، إذ أن العائد 27% سنويًا ويصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا ويصرف شهريًا، ويمكن شراء الشهادة اعتبارًا من يوم 5 يناير 2023 أي غدا.
شهادات بنك مصر 2024 الجديدة
ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لشهادة «طلعت حرب» من بنك مصر.
التفاصيل الكاملة لشهادة بنك مصر
- مدتها سنة.
- العائد ثابت طوال المدة.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.
- تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.
- ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.
- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.
- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
- يمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.
- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي 8 يناير 2024.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.
- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.