شهادات بنك مصر 2024 الجديدة تطرح خلال ساعات.. التفاصيل الكاملة

كشف بنك مصر، اليوم، طرح شهادات جديدة 2024 خلال ساعات لمدة عام، إذ أن العائد 27% سنويًا ويصرف في نهاية المدة و23.5% سنويًا ويصرف شهريًا، ويمكن شراء الشهادة اعتبارًا من يوم 5 يناير 2023 أي غدا.

شهادات بنك مصر 2024 الجديدة

ونرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة لشهادة «طلعت حرب» من بنك مصر.

التفاصيل الكاملة لشهادة بنك مصر

- مدتها سنة.

- العائد ثابت طوال المدة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- تبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة.

- ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بنسبة 23.5% سنويًا.

- تصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- يمكن شراء الشهادات ابتداء من يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي 8 يناير 2024.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك.