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أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن.. التفاصيل الكاملة

كتب:

مريم حنفي
12:35 م | السبت 06 يناير 2024
عائد شهادات.. تعبيرية

عائد شهادات.. تعبيرية

يتساءل العديد من المواطنين الفترة الحالية عن أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن، بعد انتهاء العمل بشهادة العائد 25%، ومع إعلان البنك يوم الخميس الماضي، عبر موقعه الرسمي إصدار شهادة ادخارية جديدة تحمل اسم «طلعت حرب»، للراغبين في استثمار أموالهم من خلال العديد من البرامج الادخارية التي توفرها البنوك، لتكون أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أعلى عائد على شهادات بنك مصر الآن والذي جاء كما يلي:

أعلي عائد على شهادات بنك مصر الآن

- يمكن للأفراد الطبيعيين المصريين والأجانب الحصول على الشهادة. 

- يبلغ الحد الأدني لإصدار شهادة طلعت حرب 1000 جنيه ومضاعفاتها. 

- بالنسبة للعائد يصل إلى 27% تصرف في نهاية العام. 

تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة 

- مدة الشهادة 12 شهراً. 

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يتيح بنك مصر خدمة الاقتراض بضمان الشهادة.

طريقة شراء الشهادة 

- يستطيع المواطن شراء الشهادة من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM online وماكينات الصراف الآلي «ATM» الخاصة ببنك مصر.

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بقلم مريم حنفي