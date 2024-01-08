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رئيس بنك مصر: شهادات الـ23.5% والـ27% متاحة لفبراير.. والحصيلة 45 مليارا حتى الآن

حصيلة بيع الشهادة الجديدة

كتب:

منة العشماوي
08:24 م | الإثنين 08 يناير 2024
بنكي الأهلي المصري ومصر

بنكي الأهلي المصري ومصر

قال رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن حصيلة بيع بنك مصر من الشهادات ذات عائد 23.5% الشهري، و27% السنوي، بلغت حتى الآن 15 مليار جنيه، و30 مليارا للبنك الأهلي المصري.

إقبال على شراء شهادات الادخار الجديدة 

وقال الإتربي في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك إقبالاً ملحوظا لشراء شهادات الادخار الجديدة المطروحة من جانب البنكين الجمعة الماضي. 

حصيلة الشهادات الجديدة

وتوقع الإتربي، أن تتجاوز الحصيلة 500 مليار جنيه، بما يتجاوز تلك التي حققتها شهادات 25% و22.5% التي طُرِحَت قبل نحو عام، على أن يستمر الاكتتاب في فبراير نظرًا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.

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بقلم منة العشماوي