محافظ الجيزة يتابع سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023/2024، حيث أدى اليوم، طلاب الصف السادس الامتحان الامتحانات في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى الإدارات التعليمية، بالتزامن مع بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي «عام ولغات»، في مادة اللغة العربية.

توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، حرص المحافظ على الاطمئنان عن توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، بجانب متابعة انتظام أعمال الامتحانات بلاقي المراحل الدراسية.

الالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة توجيه الإدارات التعليمية بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة، وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، وعدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم 34 بشأن حالات الغش بإلغاء مادة أو جميع المواد، وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات طبقا للقانون 73 لسنة 2017، لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.