محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بالمناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية، تفقد خلالها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية، مرورًا بطريق «القاهرة- إسكندرية» الصحراوي، وطرق كفر غطاطي والمنصورية.

تطوير الأرصفة على جانبي الطريق

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أنّ الجولة شملت متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم، التي جرى الانتهاء من 95% من أعمال الدفع النفقي بالمنطقة، وجارٍ استكمال المشروع.

و تابع محافظ الجيزة، المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب، وأعمال تجميل الأسوار، بالإضافة إلى وسائل الإنارة، وتطوير الأرصفة على جانبي الطريق

استكمال أعمال تطوير ورفع الكفاءة

وجّه محافظ الجيزة، برفع الرتش ومخلفات الأعمال، وتسوية الأرصفة؛ لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

وخلال تفقد المحافظ لأعمال التطوير بميدان الرماية، التي شملت أعمال اللاندسكيب وتحويل المرافق وتوسعة الطريق، شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال في تلك المنطقة، بداية من ميدان الرماية، حتى أسفل الطريق الدائري، مع ضرورة مراعاة المعايير الجمالية للأعمال؛ للظهور بالشكل الحضاري، ورفع كافه المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول، بمحيط المتحف المصري الكبير.

تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة

وتفقد المحافظ، أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي، بدءًا من طريق مصر الإسكندرية، حتى طريق المنصورية، التي وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، ورفع الكفاءة التي تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات والرتش.

استكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية

ووجه المحافظ، خلال الجولة، باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري، بمحيط المتحف الكبير؛ لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم، والمهندس أحمد هجرس، ممثل شركة الكهرباء.