«تعليم الجيزة» تطلق مسابقة Voice Of Giza Stars لجميع المراحل الدراسية

أطلق أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مسابقة Voice Of Giza Stars، معلنا الشروط المطلوبة للمتقدمين بالمسابقة.

الفئات المستهدفة

وكشف مدير مديرية التربية والتعليم عن الشروط المطلوبة في مسابقة مسابقة Voice Of Giza Stars، وهي كالتالي:

- جميع مراحل التعليم الأساسي «ابتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني» «غناء - عزف - تلحين»

- رياض الأطفال «غناء - عزف فقط »

- ذوي الاحتياجات الخاصة

- مدرسين وموجهين من جميع التخصصات، من جميع المراحل التعليمية، تلحين، عدا موجهي التربية الموسيقية.

- تحكم كل مرحلة تعليمية على حدة، وذوي الاحتياجات الخاصة على حدة، وذلك للتأكيد على وجود تكافؤ الفرص للجميع

أولا : مسابقة أحسن صوت

- الأعمال المقدمة تشمل: أغاني التراث - الأغاني الوطنية - الأناشيد الدينية - الأعمال الاجتماعية - الأغاني الشبابية اللائقة

- يذكر اسم المتسابق - اسم العمل المقدم - واسم الشاعر والملحن والموزع إن وجد

- لا يسمح بالأغاني ذات الطابع الشعبي، والكلمات الغير لائقة وأغاني الراب، إلا لو كان مقطعا بداخل أغنية لحنية متكاملة

- يمكن الغناء مع موسيقى مصاحبة بفرقة موسيقية مصاحبة من الإدارة التعليمية، أو بمصاحبة آلة واحدة أو أكثر، أو عن طريق موسيقى مسجلة على فلاشة مصاحبة أثناء الغناء أو الغناء بدون موسيقى بالتصفيات الأولى فقط

- تنطبق كافة الشروط على ذوي الاحتياجات الخاصة

ثانيا: مسابقة أمهر عازف

- زمن العمل لا يقل عن ثلاث دقائق، ولا يزيد على خمس دقائق

- يحضر العازف معه الآلة الموسيقية الخاصة به، للعزف عليها، وفي حالة عدم توافرها سيتم توفير المتاح منها فقط بالإدارة

- يتم التقييم على أساس صحة اللحن المعزوف، وكيفية تحكم العازف بالآلة الموسيقية «تكنيك العزف»

ثالثا: مسابقة أجمل لحن

- يسمح باشتراك طلبة ومعلمين وموجهين مع الفصل بينهم في التحكيم، على أن يتم تقييم كل فئة على حدة، يجب تقديم نوتة موسيقية للحن المقدم، سواء كانت مقطوعة موسيقية أو أغنية ملحنة، وهذا الشرط ينطبق على المدرسين والموجهين فقط

شروط مهمة تنطبق على الجميع

- غير مسموح للفائزين بالمسابقة بالاشتراك بها كل عام، ولكن يجب أن يتم مرور عام، حتى يتمكنوا من الاشتراك مرة أخرى، وذلك لإعطاء فرص أكبر لظهور مواهب جديدة يتم الاستفادة منها بكورال المحافظة.

- سيتم ترتيب آليات تنفيذ المسابقة على أن تتم التصفيات على مراحل بحسب عدد الإدارات التعليمية بالمحافظة، ووضع الجدول الزمني المناسب لإنهاء المسابقة خلال العام الدراسي الحالي، وذلك حتى يتم تكوين كورال محافظة الجيزة، كي يستمر على مدار السنوات القادمة

- سيتم تسجيل وتصوير وتوثيق كافة مراحل المسابقة «صور فوتوغرافية وفيديو»، وإنشاء جانب انتخابي لاشتراك طلاب المدارس بالعملية التصويتية بالمسابقة، إذافة لتنظيم وضع كافة آليات التنفيذ.

موعد بدء المسابقة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه يتم تسجيل أسماء المشتركين، ابتداء من 9/1/2024 حتى 20/1/2024، عن طريق الجروبات الخاصة بالتربية الموسيقية والتسجيل بالاستمارة المرسلة إليكم.

وتنشر أسماء المشاركين، على أن يتقدم المتسابق الذي تم نشر اسمه إلى الإدارة الخاصة، مع إحضار صوره شخصية لملء استمارة ورقية، ويتم إرسال جميع الاستمارات إلى مكتب توجيه عام التربية الموسيقية، في موعد أقصاه 20/1/2024، تحت إشراف الموجه الأول بالإدارة، على أن تبدأ المرحلة الأولى من التصفيات يوم 10/2/2024، علما بأنه توجد جوائز قيمة لمكافئة الفائزين من محافظة الجيزة.