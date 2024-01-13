مدير «تعليم الجيزة» يتابع سير الامتحانات بغرفة العمليات المركزية

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، سير الامتحانات بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وسحر مصطفى مديرعام الشؤون التنفيذية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان، إلى أن وكيل الوزارة أكد خلال متابعته سير الامتحانات ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية بعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين.

المرور اليومي على اللجان

وقام وكيل الوزارة بالتنبيه على مديري العموم بالمرور اليومي على اللجان للاطمئنان على سير الامتحانات، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وأن تكون في انعقاد دائم للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

تجنب حدوث المشاكل

وشدد على الموجهين المقيمين بالمدارس عمل تقرير يومي مفصل بسير الامتحانات، ورفعه لمدير الإدارة وذلك لتجنب حدوث المشاكل أثناء العملية الامتحانية، وضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة، مشددا على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان حرصا على سلامة الطلاب، إضافة إلى تحديث طلاب المرحلة الثانوية للتابليت الخاص بهم حتى يتثنى لهم سهولة دخولهم على المنصة.

نسبة حضور الطلاب

وأشار إلى نسبة الحضور في مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي وصلت لـ%96، ونسبة الحضور فى مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي %97، ونسبة الحضور في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية للصف السادس الابتدائي %97,4، ونسبة الحضور في مادتي الهندسة والعلوم للصف الأول الإعدادي %96 وكانت نسبة الحضور في مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي %94,5