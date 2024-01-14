معهد الإنتاج الحيواني يفتتح منفذا جديدا لبيع منتجات الألبان بأسعار تنافسية

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن معهد الإنتاج الحيواني افتتح اليوم المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان، إذ يجرى طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

افتتاح المنفذ الأول في الدقي

وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الأنتاج الحيواني، إنه سبق وجر افتتاح المنفذ الأول بمقر المعهد بشارع نادي الصيد بالدقي، لافتا إلى أن المنتجات المطروحة في المنفذين من إنتاج المحطات التابعة للمعهد على مستوى الجمهورية، وهي من المنتج إلى المستهلك مباشرة ما يضمن جودتها وأسعارها المخفضة.

خطة لزيادة عدد المنافذ

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، إنه تنفيذا لتوجيهات الوزير، هناك خطة لزيادة عدد المنافذ لتغطية أكبر عدد من المواطنين في كل محافظات الجمهورية، وتشمل جميع السلع الأساسية للوصول بالمنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي.

أشار إلى أنه جار افتتاح 12 منفذا لبيع بيض المائدة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية، وهي المحافظات التي يوجد فيها محطات إنتاج بيض المائده التابع للوزارة، ليصل عدد المنافذ مع نهاية شهر فبراير المقبل إلى 274 منفذا.